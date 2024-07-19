Мадрид, 19 июля, 2024, 19:44 — ИА Регнум. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по жалобе федерации Гибралтара начал дисциплинарное расследование из-за исполнения футболистами сборной Испании лозунга о Гибралтаре по окончании финала Евро-2024, сообщил УЕФА 19 июля.

Празднуя победу, несколько футболистов испанской команды выкрикивали лозунг «Гибралтар — это Испания».

Соперником испанцев по финальному матчу была команда Англии. Гибралтар является заморской территорией Великобритании, расположенной на Пиренейском полуострове. Испания оспаривает принадлежность Гибралтара.

«Инспектор УЕФА по этике и дисциплине назначен для оценки возможного нарушения Дисциплинарного регламента УЕФА игроками Родриго Эрнандесом и Альваро Моратой в контексте их действий, имевших место во время публичной презентации трофея чемпионата Европы 2024 года в Мадриде», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 15 июля в финале Евро-2024 сборная Испании обыграла Англию со счётом 2:1. Голы в составе победителей забили Нико Уильямс и Микель Оярсабаль, в составе англичан отличился Коул Палмер. Игра прошла на Олимпийском стадионе в Берлине. Сумма призовых, полученных Испанией, превысила 28 млн евро.

Испанская команда выиграла чемпионат Европы по футболу в четвёртый раз. Ранее она становилась победителем турнира в 1968, 2008 и 2012 годах.