Москва, 19 июля, 2024, 19:15 — ИА Регнум. С 1 августа «Аэроэкспресс» перестанет совершать рейсы в московский аэропорт Внуково, сообщила пресс-служба «Аэроэкспресса» 19 июля.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Маршрут между Киевским вокзалом столицы и аэропортом будет обслуживаться Центральной пригородной пассажирской компанией.

За 16 лет работы маршрута аэроэкспрессы перевезли более 30 миллионов пассажиров, в настоящее время поезда в аэропорт Внуково курсируют каждый час, отметила пресс-служба.

«Аэроэкспресс» сосредоточится на развитии маршрутов в аэропорты Шереметьево и Домодедово, а также на развитии автобусного экспресс-сообщения с аэропортами. Как железнодорожные, так и автобусные маршруты компании в аэропорты Шереметьево и Домодедово останутся без изменений», — сказано в сообщении в Telegram-канале компании.

Пассажиры, которые заранее приобрели билеты на «Аэроэкспресс» для поездки в аэропорт Внуково или из него в период с 1 августа, могут их сдать, заполнив форму на сайте компании, добавила пресс-служба.

Центральная пригородная пассажирская компания в свою очередь сообщила, что время в пути и график движения поездов между Киевским вокзалом и Внуково останутся прежними.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что с 1 декабря «Аэроэкспресс» повысит тарифы на поезда и автобусы. В частности, стандартная цена билета на поезд в аэропорт при онлайн-покупке ранее дня поездки составит 525 рублей, а в день поездки — 550 рублей.

В сентябре 2023 года мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии двух новых станций Солнцевской линии столичного метро, в том числе «Аэропорт Внуково». Она интегрирована в инфраструктуру международного аэропорта Внуково им. Туполева, через подземный переход можно попасть в терминал А, подземный терминал «Аэроэкспресса», на привокзальную площадь и к 1-й Рейсовой улице.