Москва, 19 июля, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы по ходатайству следствия арестовал подозреваемого в растрате бывшего главу городского округа Шатура Алексея Артюхина, сообщило 19 июля управление Следственного комитета по Московской области.

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Артюхина арестовали на два месяца.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и арестовал бывшего главу городского округа Шатура. Он пробудет под стражей до 17 сентября 2024 года», — сказано в сообщении в Telegram-канале управления.

Как передавало ИА Регнум, Артюхин был задержан 18 июля. По версии следствия, он растратил около 221,5 млн рублей, выделенных на строительство водозабора и очистных сооружений в Шатуре.

По месту работы подозреваемого проведен обыск. Также сотрудники СК осмотрели транспортные средства экс-главы городского округа. Артюхин был главой Шатуры с 2020-го по июль 2024 года.

Ранее в июле СК также сообщил о задержании ректора Балтийского федерального университета имени Канта Александра Фёдорова по уголовному делу по статье о присвоении и растрате денежных средств, совершённых группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения.