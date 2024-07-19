Вашингтон, 19 июля, 2024, 18:45 — ИА Регнум. Данные СМИ о том, что семья президента США Джо Байдена обсуждает его выход из президентской гонки, недостоверны, написал заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс в социальной сети X, добавив, что необходимо «сохранять веру» в нынешнего американского лидера.

Сергей Корсун ИА Регнум

Ранее телеканал NBS News сообщал, что члены семьи действующего президента Соединённых Штатов Америки обсуждают план его выхода из предвыборной кампании. Отмечается, что якобы они обсуждали, «как бы он хотел завершить свою предвыборную кампанию в соответствии со своими собственными сроками и тщательно продуманным планом».

19 июля американский политический обозреватель и комментатор телеканала Newsmax Марк Халперин заявил, что глава Белого дома, как и предполагали эксперты и аналитики, принял решение выйти из предвыборной президентской гонки. Кто займёт его место в кандидаты, будет решено в августе. Он отметил, что президент о своём решении объявит «на нынешних выходных».

17 июля американский лидер заявил о готовности выйти из президентской гонки при выявлении у него проблем со здоровьем. По мнению главы Белого дома, единственное, что приносит возраст, — мудрость. Байден добавил, что предстоит ещё много сделать и отказываться от этого он не хочет.

16 июля американский портал Axios со ссылкой на несколько высокопоставленных демократов сообщил, что давление со стороны лидеров Демократической партии и близких друзей убедит президента США Джо Байдена сняться с выборов уже в конце этой недели.

Бывший президент США Барак Обама заявил, что Байдену нужно серьёзно подумать о жизнеспособности своей кандидатуры на предстоящих выборах.