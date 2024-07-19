Москва, 19 июля, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Следователи СК допросили руководителей и учредителей «Балашихинского литейно-механического завода» (БЛМЗ) в рамках расследования уголовного дела по статье о злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа, сообщил 19 июля «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM

Также на предприятии была произведена выемка документов.

По версии следствия, представители БЛМЗ, чтобы формально не срывать оборонный заказ, в 2017–2022 годах приобрели подшипники неизвестного происхождения, не отвечающие требованиям конструкторской документации, и отгрузили их, сопровождая поддельными документами о том, что подшипники приобретались у другого предприятия и были приняты представительством Минобороны, сказано в материале.

Использование некачественных подшипников привело к выходу из строя и приостановке эксплуатации пяти самолётов Ил-76МД-90А, чем был причинён существенный вред интересам государства, а также нанесён ущерб обороноспособности и безопасности государства, отметило следствие.

Как передавало ИА Регнум, в марте на коллегии ФСБ президент Владимир Путин призвал уделять особое внимание борьбе с коррупцией в гособоронзаказе и национальных проектах. В поле зрения службы должны находиться экономическая безопасность и противодействие коррупции, отметил глава государства.

В марте 2023 года в России был вынесен первый приговор за срыв государственного оборонного заказа. Руководитель «ОКТБ «Вектор» Анатолий Михалин был осуждён на пять лет за злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа.