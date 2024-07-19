Руководителей БЛМЗ допросили по делу о нарушениях при гособоронзаказе
Следователи допросили руководство БЛМЗ по делу о нарушениях при гособоронзаказе
Москва, 19 июля, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Следователи СК допросили руководителей и учредителей «Балашихинского литейно-механического завода» (БЛМЗ) в рамках расследования уголовного дела по статье о злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа, сообщил 19 июля «Коммерсантъ».
Также на предприятии была произведена выемка документов.
По версии следствия, представители БЛМЗ, чтобы формально не срывать оборонный заказ, в 2017–2022 годах приобрели подшипники неизвестного происхождения, не отвечающие требованиям конструкторской документации, и отгрузили их, сопровождая поддельными документами о том, что подшипники приобретались у другого предприятия и были приняты представительством Минобороны, сказано в материале.
Использование некачественных подшипников привело к выходу из строя и приостановке эксплуатации пяти самолётов Ил-76МД-90А, чем был причинён существенный вред интересам государства, а также нанесён ущерб обороноспособности и безопасности государства, отметило следствие.
Как передавало ИА Регнум, в марте на коллегии ФСБ президент Владимир Путин призвал уделять особое внимание борьбе с коррупцией в гособоронзаказе и национальных проектах. В поле зрения службы должны находиться экономическая безопасность и противодействие коррупции, отметил глава государства.
В марте 2023 года в России был вынесен первый приговор за срыв государственного оборонного заказа. Руководитель «ОКТБ «Вектор» Анатолий Михалин был осуждён на пять лет за злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа.