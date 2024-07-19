Амстердам, 19 июля, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Международный суд ООН считает, что оккупация Израилем палестинских территорий фактически является аннексией, заявил 19 июля председательствующий судья Наваф Салам.

Ariel Schalit/AP/TASS

По его словам, политика и действия Израиля рассчитаны на то, чтобы оказать необратимое воздействие на месте, оставаясь в силе на неопределённый срок. Суд счёл, что эта политика и действия равнозначны аннексии значительной части оккупированной палестинской территории.

Кроме того, Международный суд ООН также считает, что действия Израиля нарушают право палестинцев на самоопределение. Судья Салам подчеркнул, что из-за политики Израиля на протяжении десятилетий палестинский народ был лишён права на самоопределение, а дальнейшее продолжение этой политики подрывает осуществление этого права в будущем.

«Соответственно, суд считает, что Израиль нарушает своё обязательство уважать право палестинского народа на самоопределение», — заключил судья.

Как передавало ИА Регнум, 17 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Израиль продолжает наращивать строительство незаконных поселений вразрез с требованиями резолюции Совета Безопасности ООН. По его словам, на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме складывается тяжёлая ситуация: там не прекращаются силовые рейды израильских военных и агрессия поселенцев, которые сопровождаются жертвами с обеих сторон.

Правительство Израиля 4 июля объявило государственной землёй крупнейший за последние 30 лет участок территории Палестины. Таким образом Израиль прирос участком площадью в 12 700 дунамов (1270 га) на Западном берегу реки Иордан.