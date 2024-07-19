Москва, 19 июля, 2024, 18:16 — ИА Регнум. СК России проведёт расследование очередных преступлений киевского режима, повлёкших гибель и ранения мирных жителей, а также проверит информацию о найденных в Торецке телах гражданских лиц. Об этом сообщает 19 июля пресс-служба ведомства.

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В результате атак ВСУ, отметили в СК, в Белгородской области был ранен мирный житель, а в селе Горналь Курской области погиб мирный житель. Эти факты будут расследованы, действиям причастных дадут уголовно-правовую оценку.

Кроме того, следователи проверят информацию о том, что в подвалах домов, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения, найдены тела мирных жителей, погибших от действий ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, ранее в силовых структурах сообщили, что в Торецке найдены тела людей, погибших в результате атак беспилотников, воздействия зажигательных снарядов или расстрелов. Десятки тел находились в подвалах, предположительно, это жертвы атак ВСУ.

О гибели мирного жителя в селе Горналь при атаке украинского дрона ранее сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Беспилотник атаковал территорию монастыря, написал он в Telegram-канале.