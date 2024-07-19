Москва, 19 июля, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил вьетнамскому коллеге То Ламу телеграмму соболезнований в связи с кончиной генсека ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонга, сообщила пресс-служба Кремля.

Михаил Климентьев/РИА Новости

Ранее 19 июля сообщалось, что Нгуен Фу Чонг скончался на 81-м году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Вся жизнь Нгуен Фу Чонга была посвящена служению Вьетнаму, за годы работы на ответственных постах он снискал уважение соотечественников и авторитет на международной арене, отметил Путин.

«В России его всегда будут помнить как настоящего друга нашей страны, внёсшего большой личный вклад в становление и развитие отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между Москвой и Ханоем. Мне довелось неоднократно лично общаться с этим замечательным человеком, и я навсегда сохраню светлую память о нём», — написал Путин.

Он также попросил То Лама передать слова сочувствия и поддержки родным и близким покойного и всему дружественному народу Вьетнама.

Как сообщало ИА Регнум, 26 марта Нгуен Фу Чонг позвонил Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Генсек пригласил Путина посетить Вьетнам с официальным визитом. Российский лидер совершил такой визит 19–20 июня.

Нгуен Фу Чонг родился в 1944 году в сельском уезде Донгань под Ханоем. После окончания Ханойского госуниверситета он защитил кандидатскую диссертацию, позднее стал профессором и доктором политических наук. В конце 1980-х Нгуен Фу Чонг учился в Москве. Он занимал различные посты в партийном руководстве, возглавлял Национальное собрание (парламент) страны.

Генеральным секретарём ЦК Нгуен Фу Чонга впервые избрали в 2011 году. В 2018–2021 годах он одновременно занимал пост президента в связи со смертью Чан Дай Куанга, чьи полномочия должны были истечь в 2021 году.