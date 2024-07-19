Москва, 19 июля, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Около 2,5 тыс. идей по развитию культурного досуга в Москве было направлено на медиаплатформу проекта «Город обсуждает стандарты культурного досуга», сообщили в пресс-службе департамента культуры столицы.

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«Жители столицы активно вносят свои предложения в рамках семи тематических направлений — это музейная и выставочная деятельность, спектакли и концерты, киноискусство, парки, цифровые технологии в культуре, библиотечные сервисы, а также творческое развитие», — сказали в пресс-службе.

Как рассказал руководитель департамента культуры столицы Алексей Фурсин, большинство инициатив связаны с благоустройством и трансформацией городских парков, к этому направлению относится каждое пятое предложение на платформе. К примеру, москвичи предложили создать единый сайт парков, что позволит организовать более удобное информирование о событиях, проходящих на их территориях.

Также много идей было предложено по совершенствованию музеев и выставок, а также по улучшению библиотек. Помимо этого, пользователи платформы делились предложениями, связанными с театрами, проведением концертов, творческим развитием и технологиями в культуре Москвы. Многие горожане предложили увеличить количество тематических фестивалей для детей и взрослых.

Для любителей чтения предложили увеличить количество библиотек в новых районах Москвы, организовать залы для чтения на вокзалах и в других общественных местах. Фанаты кинематографа выступили с идеей создания сайта с афишей и расписанием всех киносеансов в кинотеатрах столицы.

С 24 июля жители города смогут оценить отправленные идеи в рамках масштабного голосования. Предложить свою идею по созданию стандарта московской культурной жизни можно до 26 июля. предложения, которые получат наибольшую поддержку, будут опубликованы на платформе проекта, где жители также смогут наблюдать за их реализацией.