* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 19 июля, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Министерство юстиции России включило в реестр иноагентов бывшего священника РПЦ Григория Михнова-Вайтенко (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и бывшего советского разведчика Юрия Швеца (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает 19 июля пресс-служба Минюста.

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Михнов-Вайтенко, пояснили в министерстве, участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, выступал на их площадках, распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и выступал против СВО.

Швец распространял фейки о ВС РФ, призывал к усилению антироссийских мер и передаче российских активов для финансирования киевского режима.

Михнову-Вайтенко 56 лет, он приходится внебрачным сыном поэту Александру Галичу. Семь лет служил в РПЦ, в 2015 году перешёл в юрисдикцию Апостольской Православной Церкви (АПЦ). В апреле 2023 года сообщалось о его избрании предстоятелем этой религиозной организации.

Швецу 71 год, в 1980–1990 годах он служил в советской разведке. С 1993 года живёт в США, имеет американское гражданство. Известен в качестве свидетеля по делу об отравлении экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Ведёт видеоблог о разведке, шпионаже и политике.

Как сообщало ИА Регнум, Минюст также включил в реестр иноагентов проживающего за рубежом пианиста Евгения Кисина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и активиста Дмитрия Цибирева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).