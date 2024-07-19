Вашингтон, 19 июля, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Семья президента США Джо Байдена начала обсуждать план по его выходу из президентской гонки, сообщает американская телекомпания NBC, ссылаясь на двух анонимных источников.

The White House 2021

«Семья Байдена отдельно обсуждала, как он бы хотел завершить свою предвыборную кампанию, чтобы это было сделано в соответствии с его графиком и продуманным планом вперёд», — уточняет NBC.

При этом, отмечается в материале, выход «должен быть достойным», учитывая, что Байден более полувека проработал на различных выборных должностях.

По мнению его ближайшего окружения, если 81-летний президент примет решение не баллотироваться на второй срок, он прежде всего будет руководствоваться желанием помочь Демократической партии победить Дональда Трампа на предстоящих выборах.

Однако заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс в социальной сети Х опроверг эту информацию.

«Неверно. Сохраняйте веру», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, накануне бывший президент США Барак Обама заявил, что Байдену нужно серьёзно подумать о жизнеспособности своей кандидатуры на предстоящих выборах.

Лидер прогрессивной фракции демократов в палате представителей Прамила Джаяпал отмечала, что законодателей беспокоит перспектива участия Байдена в президентских выборах в качестве кандидата от Демократической партии США. Она отметила, что демократы изложили президенту свои опасения и «задали непростые вопросы» о дальнейших действиях.

Портал Axios со ссылкой на несколько высокопоставленных демократов информировал, что давление со стороны лидеров Демократической партии и близких друзей убедит Байдена сняться с выборов уже в конце этой недели, поскольку соратники обеспокоены не только низкими шансами Байдена на победу, но и тем, что его последние провалы и ляпы могут привести к потере большинства в Сенате.