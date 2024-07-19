Москва, 19 июля, 2024, 17:23 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про полчище летучих мышей в квартире, компенсацию за долгое ожидание трамвая и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Кадр из мультипликационного журнала. Студия «Союзмультфильм» Веселая карусель

Центральный федеральный округ

В лифте столичного роддома застряли сразу пять беременных женщин. К счастью, застряли они вместе с медсестрой: потому что у одной дамы начались схватки. Около часа лифт никак не могли запустить, пришлось вызывать спасателей, передает «Москва сейчас». Но в итоге все обошлось благополучно.

Похожая история пришла из Рязанской области, где женщина стала рожать прямо в такси, которое везло ее ранним утром в родильный дом. Водитель была женщиной и помогла принять роды, причем прямо на мосту в селе Высоком. «Такси с такими бонусами вне конкуренции», — считает «Рязанская сплетница».

Очередной лесной житель заглянул в Калугу. На этот раз лось. «Калужский мечтатель» пишет, что в городе над ситуацией немало смеялись: говорили, что лось пришёл в магазин за покупками или на работу. На самом деле животные выходят из леса, спасаясь от жары и обилия назойливых насекомых.

Северо-Западный федеральный округ

В Тверской области под мостом повесили женский манекен — за шею, и висит он там уже неделю. «Днем люди с хорошим зрением быстро понимают, что это манекен, но в сумерках даже им становится жутко. Авторы идиотской шутки неизвестны, но они определенно нуждаются в медицинской помощи», — полагает «Страновед».

Такие же люди с хорошим зрением и слухом на днях весьма удивились показу романтической комедии «Природа любви» на экране уличного кинотеатра в архангельском парке. В фильме оказались довольно пикантные сцены, в стиле БДСМ. «Новости Архангельска» пишут, что организаторы просмотра покаялись и пообещали подбирать фильмы внимательнее. Интересно, они сами смотрели кино перед показом? И будут ли это делать теперь?

Приволжский федеральный округ

«Татарстан, Казань и все-все-все» рассказывает, что в Казани открыли «идеальное место для выгоревших»: это «детский лагерь» или даже «детский садик» для взрослых. Плюсы: трехразовое питание «как у мамы», дискотеки с хитами нулевых, шоу-программы и даже тихий час. Минусы: алкоголь проносить нельзя, но на пару бокалов пенного все же глаза обещают закрыть.

Про «предприимчивую пенсионерку» сообщил «Ульяновский патриот». Дама в возрасте 66 лет решила поправить свое материальное положение, но выбрала крайне нетривиальный способ: украла телефон и банковскую карточку у подростка, который оставил их без присмотра. Бабушку задержали. Ничего купить у нее все равно не получилось: на карте было недостаточно средств.

Южный федеральный округ

В Сочи начались рейды по поиску нудистов. Соблюдение этических норм на пляжах будут контролировать сотрудники полиции и администрации. «Не то что бы я на стороне нудистов, но, по-моему, голые люди на пляже — это не самая серьезная угроза и лучше вот так же тщательно устраивать рейды в лесных массивах, контролируя любителей огня», — полагает «Кубанская телега».

Ростов-на-Дону не сможет официально называться «Южной столицей России», как предлагали местные активисты. «Ростов-на-кону» узнал, что товарный знак «Южная столица» уже зарегистрирован, причем по нескольким классам, в том числе включающим в себя печатную продукцию и рекламу. Так что имя оказалось занято.

Северо-Кавказский федеральный округ

Курьезное преступление случилось на Ставрополье. Житель Минвод приехал в гости и оставил велосипед в подъезде. Утром велосипеда не было. Скоро выяснилось, что его стащил мужчина, который накануне помогал велосипедисту установить устройство для защиты от угона: он запомнил пароль и через некоторое время перенес велосипед в свою квартиру. Уголовное дело возбудили, велосипед владельцу вернули, пишет «В курсе».

Уральский федеральный округ

Улицы Тюмени впервые стали мыть с шампунем, радуется «Столица деревень». Дело не быстрое и занимает несколько дней работы. К шампуню прибегли, чтобы получше почистить Тюмень ко Дню города, который отметят 27 июля.

Сибирский федеральный округ

Новосибирец получил компенсацию за долгое ожидание трамвая. Суд согласился, что 18 и 19 мая из-за повреждения контактного провода и простоя транспорта мужчина испытал моральные страдания и потерял время. Ему выплатят 4500 рублей, сообщает «Любить Новосибирск».

Там же в Новосибирске другой мужчина уехал на три дня из квартиры, оставив окно открытым. Вернулся и поразился запаху и виду: оказалось, в квартиру набилась 41 летучая мышь, передают «Новости Новосибирска».

В Красноярске другая опасность: обваливающиеся дома. Прямо в центре города идущей по улице женщине разбило голову упавшим куском балкона. Пришлось вызывать скорую. Причем фасад этого дома ремонтировали недавно: к Универсиаде-2019, удивляется «Алюминиевые огурцы». Видимо, ремонтировали наспех.

Первоклассница из Омска зарегистрировалась на портале «Дневник. ру» и моментально получила долг на 700 тысяч. Против нее назначено 34 исполнительных производства, причем из разных регионов. «Om1» рассказывает, что исполнительные производства по неизвестной причине оказались привязаны к СНИЛС первоклассницы.

Дальневосточный федеральный округ

Знаменитый «пляж-стекляшку» во Владивостоке немного подновили, узнал «Корифей Хабаров». Для этого на берег привезли и высыпали специально обработанные бутылочные осколки — главную достопримечательность бухты. Дело в том, что туристы разбирают стеклянную гальку с пляжа как сувениры, ее становятся меньше и от этого бухта теряет свою прелесть.

«Докатились», — пишет «ЧП. ДТП. Сахалин». Неизвестные похитили карусель и две машинки с детской площадки в Южно-Сахалинске. Также сворованы элементы декоративного ограждения. Похитителей ищет полиция, ситуация, как говорят, на контроле администрации.

А на берегу Байкала собрались поставить гигантскую скульптуру — череп мамонта, в этно-историческом колорите. Бивень мамонта будет вздыматься вверх на 100 метров, а внутри самого «черепа» разместят музей, конференц-залы и многое другое. По соседству — гостиницу, коттеджи, рестораны и конгресс-центр, пишет «НьюБур».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 26 июля.