Харьков, Украина, 19 июля, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Жители Харьковской области сообщают, что командование ВСУ перебрасывает бойцов из приграничных районов региона вглубь области, передаёт 19 июля «Лента. Ру».

U. S. Army / Staff Sgt. Adriana M. Diaz-Brown

Сотрудники СБУ уже покинули линию боевого соприкосновения, сказано в материале.

«На харьковском направлении ВСУ эвакуируют основные силы из приграничных районов за реку Оскол к селу Гороховатка», — сказал собеседник журналистов.

Как передавало ИА Регнум, ранее замглавы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что иностранные наёмники ВСУ заняли дальние линии обороны под Харьковом и избегают боевых столкновений.

Украинские войска подтянули серьёзные резервы из тыла и с ряда других направлений на север Харьковской области, так как опасаются прорыва ВС РФ к Харькову, рассказал журналистам 11 июля глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. На сегодняшний день российские военные освободили в общей сложности 52 населённых пункта — 39 на востоке и 13 на севере региона, добавил он.

18 июля заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что российские войска взяли под полный контроль первую линию высотных домов в Волчанске Харьковской области.

17 мая президент Владимир Путин объяснил наступление в Харьковской области созданием санитарной зоны с приграничными регионами России. Глава государства напомнил, что ВСУ продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород, и создание такой зоны поможет избежать гибели гражданских людей. Российские войска продвигаются под Харьковом строго по плану и добиваются успехов, у них нет задачи брать город, добавил Путин.