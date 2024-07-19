* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 19 июля, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов пианиста Евгения Кисина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает 19 июля пресс-служба Минюста.

Филиппов Алексей/ТАСС Евгений Кисин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Отмечается, что музыкант выступал против российской спецоперации на Украине, участвовал в мероприятиях по сбору средств для ВСУ, а также поддерживал украинскую армию денежными переводами. Он также выступал респондентом на площадках иностранных СМИ и распространял фейки о решениях российских властей и проводимой ими политике.

«Проживает за пределами Российской Федерации», — указано в сообщении.

В реестр внесены ещё три человека. Это религиозный деятель Григорий Михнов-Вайтенко (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), активист Дмитрий Цибирев (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и бывший разведчик Юрий Швец (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Евгению Кисину 52 года. Он родился и прожил 20 лет в Москве, затем покинул Россию. Жил в США, Великобритании и Франции, получил британское подданство и израильское гражданство.

В 2022 году Кисин осудил российскую спецоперацию на Украине. Принимал участие в концертах в поддержку киевского режима. В июне 2023 года в ходе интервью в резко негативном тоне высказался о российском руководстве и проведении СВО.