Краснодар, 19 июля, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Офицер Александр Ерин, которого спустя год достали из могилы, чтобы перезахоронить в другом городе, изначально отправился на СВО по поддельной повестке, обманув свою жену, что его призвали по мобилизации. Супруга подозревает, что Александр намеренно сбежал от нее после 20 лет гражданского брака. Об этом вдова Алёна рассказала в интервью ИА Регнум. Версию побега подтверждает и тот факт, что уже в госпитале незадолго до смерти офицер скрывал о том, что у него есть родные в Тамбовской области, и именно поэтмоу его захоронили на Кубани.

Личный архив вдовы

19 июля стало известно, что в Краснодарском крае эксгумировали участника СВО старшего лейтенанта Александра Ерина, чтобы перезахоронить останки в родном посёлке Первомайский в Тамбовской области. Как оказалось, мужчина скончался от ранения в госпитале 18 июля 2023 года в Краснодарском крае, но никто из родственников об этом не знал; ни мама, ни супруга.

Журналисты ИА Регнум связались с вдовой Александра, она рассказала, почему произошла такая неразбериха, и почему семья почти год не знала, куда пропал Александр. Женщина также поведала, каким образом, её муж попал в ряды вооружённых сил.

«Когда объявили частичную мобилизацию, Александр принёс мне повестку, сказал, что его якобы призвали, и он отправится на СВО. Я посмотрела на неё, выглядела она правдоподобно. В этот же день он сделал мне предложение, потому что до этого мы прожили 20 лет, не расписываясь. Он сказал, что, если с ним что-то случится, то я не должна остаться ни с чем. Это потом в военкомате я узнала, что никакой повестки ему не отправляли, а пошёл он на СВО как доброволец. Я подозревала, что он хочет сбежать от меня, что я ему надоела», — поделилась Алёна.

Личный архив вдовы

После того, как мужчина уехал в зону боевых действий, они постоянно созванивались, интересовались здоровьем друг друга. В начале июля 2023 года Ерин попал в госпиталь со множественными осколочными ранениями. Врачи вытащили из его тела 13 осколков. Будучи в госпитале Александр продолжал звонить Алёне, они общались по видеосвязи. Последний раз они созванивались 18 июля 2023 года, в этот же день спустя несколько часов после разговора, как выяснилось, Александр скончался.

«Он звонил мне восемнадцатого. Мы поговорили. Он сказал, что у него что-то булькает в голове. И на следующий день я звоню — нет ответа. Я неделю подождала и пошла в военкомат. Там стали писать запросы по частям и госпиталям. Но нигде его не было», — вспоминает Алёна.

Целый год Алёна искала своего супруга, и в июле 2024 года тайна наконец-то раскрылась. Через военкомат женщине пришёл ответ, что Александра Ерина захоронили в Краснодаре почти год назад.

«Родная сестра Саши поехала в Краснодар, чтобы подтвердить ДНК. За свои деньги перевозили тело, покупали билеты», — рассказала Алёна.

Перезахоронение бойца на родине в Первомайском состоялось 18 июля. После церемонии прощания Алёне предстоят долгие судебные тяжбы из-за наследства. По словам женщины, мать погибшего офицера угрожает забрать всё имущество, которое Алёна и Александр нажили до росписи в ЗАГСе.

«Она не считает меня законной супругой, несмотря на то, что мы 20 лет прожили вместе. Саша перед поездкой на СВО мне так и говорил, что надо расписаться, иначе его мать всё у меня отберёт. Сейчас я наняла адвоката и уже обратилась в прокуратуру», — сообщила вдова Ерина.

Александр Ерин родился и вырос в Первомайском. Окончил Тамбовское высшее военное командное училище химической защиты.