Москва, 19 июля, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Два автомобиля столкнулись, а затем наехали на разделительное ограждение в районе 88-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В районе 88-го км МКАД столкнулись и наехали на разделительное ограждение два автомобиля. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего и сведения о пострадавших выясняются.

По информации московского Дептранса, три из пяти полос перекрыты в районе столкновения машин. В связи с этим водителей попросили быть бдительнее и выбирать альтернативные виды маршрута.

17 июля мотоциклист погиб при столкновении с легковым автомобилем на востоке Москвы. На пересечении улиц 8 Марта и Розы Люксембург столкнулись кроссовер Volkswagen и мотоцикл Honda.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пять автомобилей столкнулисьна 37-м километре Московской кольцевой автодороги.

14 июня минивэн сбил на большой скорости пешеходов на тротуаре на въезде в Благовещенск. Из-за этого погибли пять человек: двое подростков (14 и 15 лет) и женщина (49 лет) умерли на месте ДТП, и позднее в больнице скончались ещё два человека — женщина (50 лет) и подросток (15 лет).

Сбившего пешеходов водителя задержали, по этому факту возбудили уголовное дело. Позднее суд отправил виновника аварии под арест.