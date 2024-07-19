Ханой, 19 июля, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Лидер Коммунистической партии Вьетнама, бывший президент республики Нгуен Фу Чонг умер в возрасте 80 лет, сообщило 19 июля центральное управление здравоохранения, отвечающее за заботу о здоровье руководителей партии и вьетнамского государства.

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В управлении уточнили, что смерть политика наступила в 13:38 по местному времени (09:38 мск). Он находился в военном госпитале номер 108 в Ханое.

Причиной смерти Нгуен Фу Чонга стала продолжительная болезнь, говорится в сообщении.

18 июля Вьетнамское информационное агентство (ВИА) сообщило, что в связи с болезнью генсека руководить ЦК Компартии временно будет президент То Лам. В тот же день в 108-м госпитале Нгуен Фу Чонгу вручили орден «Золотая звезда» — высшую награду Вьетнама.

Нгуен Фу Чонг родился 14 апреля 1944 года в сельском уезде Донгань под Ханоем. После окончания Ханойского госуниверситета он защитил кандидатскую диссертацию, позднее стал профессором и доктором политических наук. В конце 1980-х Нгуен Фу Чонг учился в Москве.

Занимал различные посты в партийном руководстве, трижды избирался главой КПВ, возглавлял Национальное собрание (парламент) Вьетнама. Генеральным секретарём ЦК Нгуен Фу Чонга впервые избрали в 2011 году. В 2018–2021 годах он одновременно занимал пост президента в связи со смертью Чан Дай Куанга, чьи полномочия должны были истечь в 2021 году.

Как сообщало ИА Регнум, 26 марта 2024 года Нгуен Фу Чонг позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Генсек во время разговора пригласил Путина посетить Вьетнам с официальным визитом. Российский лидер совершил такой визит 19–20 июня.