Ялта, Крым, 19 июля, 2024, 16:44 — ИА Регнум. В Ялте возникли проблемы с электричеством в связи с выходом из строя 40 трансформаторных подстанций. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава республики Крым Сергей Аксёнов.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Он отметил, что по данным «Крымэнерго», на данный момент удалось восстановить работу только 24 станций. Полная подача электроснабжения должна быть возобновлена вечером 19 июля. Аксёнов добавил, что для ликвидации аварийной ситуации увеличили количество ремонтных бригад.

Глава республики также добавил, что с 22 июля должность генерального директора ГУП РК «Крымэнерго» займёт Максим Шклярский. Предыдущий гендиректор Вячеслав Гайдук продолжит работу в компании в роли заместителя генерального директора.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 18 июля произошла авария на подстанции, из-за который был обесточен центр крымской Ялты. Причиной аварии стало повреждение высоковольтного кабеля.

Ранее Министерство энергетики РФ заявило, что из-за аномально высокой температуры в четырёх регионах России начались проблемы с электроснабжением. В Министерстве энергетики отметили, что в регионах в усиленном режиме ведутся аварийно-восстановительные работы.