Красноярск, 19 июля, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Пассажиры самолёта Air India, который экстренно сел в Красноярске из-за сработавшего индикатора о пожаре в грузовом отсеке, испытывают проблемы с оплатой в аэропорту из-за санкций, передаёт «Газета.Ru».

Аэропорт Красноярск/Евгения Темнякова

В публикации уточняется, что пассажиры находятся в стерильной зоне международного терминала, у них есть доступ в Duty Free, однако их банковские карты не работают в российской системе. Иностранцам пришлось рассчитываться наличной валютой, а сдачу им давали в рублях.

Об экстренной посадке Boeing 777 авиакомпании Air India, который выполнял рейс из Дели в Сан-Франциско, стало известно 18 июля. Экипаж запросил посадку из-за сработавшего индикатора о пожаре в грузовом отсеке, но после посадки признаков пожара или задымления выявлено не было.

На борту находились 252 пассажира, в том числе граждане США. Пассажиров разместили в зале вылета международных воздушных линий, освободив от процедуры таможенного досмотра. Из Дели в Красноярск направлен резервный борт, который доставит их в аэропорт назначения.