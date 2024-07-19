Москва, 19 июля, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Антиамериканский плакат появился на стенде возле посольства США в Москве. Его авторы с сарказмом поздравили дипломатов с «днём зависимости», пишет 19 июля «Российская газета».

Антон Денисов/РИА Новости

На плакате в виде военного, лежащего на больничной койке, изображён Североатлантический альянс. Идущие к нему капельницы помечены флагами Ливии, КНДР, Ирака, Вьетнама и Украины, на последней подпись «война».

«Поздравляем американских дипломатов с Днём независимости», — гласит надпись на плакате с зачёркнутой приставкой «не».

Рядом на Новинском бульваре монтируют небольшую сцену. По словам рабочих, вечером здесь состоится концерт.

Как сообщало ИА Регнум, ранее певец Shaman (Ярослав Дронов) анонсировал концерт-митинг у посольства США в Москве, направленный против незаконной блокировки российских пользователей администрацией сайта YouTube. Исполнитель подчеркнул, что у США не получится «запретить» русских, как бы они ни старались.