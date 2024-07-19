Рига, 19 июля, 2024, 16:28 — ИА Регнум. С сайта фанфиков «Фикбук» («Книга фанфиков») скроют от пользователей из России часть страниц, чтобы снять с платформы блокировки Роскомнадзора. Об этом в Telegram-канале платформы сообщил её основатель под псевдонимом Entrery.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«Мы решили сами закрыть от РФ часть фанфиков и разделов на Фикбуке, чтобы снять блокировку с основного контента», — заявил он.

«Фикбук» является площадкой для публикации собственных произведений фанатов различных книг, кино, сериалов, а также других проектов. Кроме того, на нём можно опубликовать оригинальные истории и литературоведческие статьи.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Фикбук». Ранее ведомство потребовало от владельцев платформы удалить контент, который содержит пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским в РФ и запрещено). Оно также предупредило, что введёт санкции в виде блокировки, если его руководство не исполнит это требование.

Ранее Роскомнадзор заблокировал книжный сайт BAbook, создателем которого является писатель Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили, физическое лицо, признанное в России иностранным агентом, а также внесённое в перечень террористов и экстремистов). При помощи его сайта пользователи могли приобретать запрещённый к распространению в России роман «Наследие» писателя Владимира Сорокина.