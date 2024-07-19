Москва, 19 июля, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил директора Института биохимической технологии и нанотехнологии (ИБХТН) РУДН Ярослава Станишевского под домашний арест, сообщается 19 июля на сайте суда.

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Срок меры пресечения установлен до 9 августа.

Станишевскому предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Санкция вменяемой ему статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

О его задержании в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере стало известно 19 июля. По версии следствия, Станишевский и иные лица сообщали заведомо ложные сведения о критериях соответствия организации для участия в программе с целью получения субсидии.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее суд в Москве арестовал бывшего члена высшего совета ЛДПР, экс-депутата Госдумы Сергея Абельцева. По информации источников СМИ, политика подозревают в крупном мошенничестве на 10 млн рублей.

Кроме того, 17 июля СК сообщил о задержании экс-главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского. Он обвиняется в получении взяток и покушении на мошенничество. По данным следствия, Кибовский действовал с другими соучастниками в составе организованной группы. Общая сумма полученных им взяток, по предварительной оценке, превышает 100 млн рублей.