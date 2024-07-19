Донецк, 19 июля, 2024, 16:04 — ИА Регнум. В ДНР есть необходимый запас воды на случай остановки трубопроводов, сообщили «Донецкому агентству новостей» в республиканском ГУП «Вода Донбасса».

Пресс-служба ВСК МО РФ/РИА Новости

Так предприятие прокомментировало сообщения о том, что, по некоторым данным, на трубопроводе «Дон — Донбасс», который снабжает водой ДНР, произошел гидроудар, в результате которого разорвало трубу. Официально эта информация не подтверждалась.

Если на трубопроводе нужно будет проводить восстановительные работы, воды из запасов на этот период хватит, отметило предприятие.

«Паниковать не стоит, у нас есть необходимый запас воды в водохранилищах. Наши специалисты не переставая пополняли водохранилища. С нашей стороны запас воды есть, и она будет подаваться населению», — сказал собеседник издания.

Республиканское министерство ЖКХ в свою очередь сообщило, из-за аномальной жары в регионе наблюдаются проблемы с энергоснабжением, которые приводят к перебоям в подаче воды. По этой причине была прекращена подача воды в Енакиево, Торез, Шахтёрск, Снежное, Кировское и Ждановку. В указанных населённых пунктах будет организован подвоз воды, отметило ведомство.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля в Крыму из-за аномальной жары ввели веерные отключения электричества. Предпринятая мера должна минимизировать перегрузку оборудования. Ранее о временных отключениях предупреждали в Ялте, Севастополе, Алуште, Судаке, Феодосии, Керчи, а также в ещё 30 крупных населённых пунктах.

Электроснабжение потребителей в регионах Юга России, в том числе и в Краснодарском крае, полностью восстановлено, сообщила пресс-служба Министерства энергетики 17 июля. Ситуация с электроснабжением регионов, в которых наблюдаются аномально высокие температуры, продолжает отслеживаться, отмечалось в сообщении.