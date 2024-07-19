Москва, 19 июля, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Четыре улицы в центре столицы 20 и 21 июля станут пешеходными из-за проведения фестиваля «Лето в Москве», сообщили на официальном сайте мэра и правительства города.

Олег Елков/ТАСС

Сообщается, что с 06:00 20 июля до 23:59 21 июля движение транспорта будет ограничено на улицах Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка, а также в Газетном переулке. Помимо этого, перекроют и прилегающие к ним переулки и улицы.

Также с 00:00 19 июля до 23:59 21 июля будет запрещена парковка на улицах Малая Бронная, Большая Никитская, Большая Бронная, Большая Дмитровка, а также в переулках Газетный, Спиридоньевский, Дмитровский, Средний Кисловский, Большой Кисловский, Малый Кисловский, Брюсов, Леонтьевский и Калашный.

Для удобства водителей авто будет организовано двустороннее движение в Спиридоньевском, Вознесенском и Среднем Кисловском переулках. Отмечается, что в районе проведения фестиваля нельзя будет передвигаться на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности.

Власти столицы рекомендуют горожанам использовать метро, чтобы добраться до площадки проведения фестиваля. В правительстве Москвы также добавили, что актуальная информация об изменениях схемы движения будет появляться в официальном телеграм-канале «Дептранс. Оперативно».