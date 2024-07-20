Ставрополь, 20 июля, 2024, 11:24 — ИА Регнум. В Ставропольском крае полиция разыскивает пятнадцатилетнюю дочь цыганского барона, которая, по версии правоохранительных органов, сбежала из дома ради замужества. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА Регнум

15 июля в полицию обратился 33-летний житель села Птичье Ставропольского края. Мужчина попросил оперативников разыскать его дочь.

«Было составлено описание пропавшей несовершеннолетней цыганской народности. По предварительным данным, она вышла из дома около 9 часов утра 15 июля и уехала в неизвестном направлении. Предварительно, девушка сбежала из дома ради замужества», — рассказал собеседник агентства.

По информации полиции, отец пропавшей девочки имеет две судимости, в 2017 году за кражу (ст. 158 УК РФ) и оборот наркотиков (ст. 228 УК РФ). По неофициальной информации, в данной местности он считается цыганским бароном. В селе Птичье проживает большое количество представителей цыганской народности (в 2010 году было 500 человек).

Ранее ИА Регнум сообщало, что чеченка Лия Заурбекова сбежала от семьи вместе со своим парнем. Её отец заявил, что за этот поступок она должна быть наказана.