Екатеринбург, 19 июля, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Свердловский областной суд 19 июля приговорил журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича к 16 годам колонии строгого режима.

ТАСС/Сорокин Донат

Гершкович был признан виновным в шпионаже.

«Признать виновным в совершении преступления. Назначить наказание в виде 16 лет заключения в колонии строгого режима», — заявил судья.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2023 года Гершковича задержали в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. По данным Генпрокуратуры, журналист по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности «Уралвагонзавода», выпускающего военную технику.

Гершкович на двух последних судебных заседаниях по делу в июле не признал свою вину, сообщала пресс-служба суда. Оба заседания прошли в закрытом режиме. Сторона обвинения просила приговорить Гершковича к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 июля заявил, что Россия располагает неопровержимыми доказательствами причастности Гершковича к шпионажу. Он отметил, что российские и американские спецслужбы по договорённости президентов с июня 2021 года «ведут контакты для того, чтобы посмотреть, можно ли кого-то на кого-то обменять».

Тема обменов заключенными «любит тишину», поэтому говорить о возможной передаче Гершковича американской стороне нельзя, отмечал в свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он призвал дождаться вынесения вердикта.