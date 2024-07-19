Берлин, 19 июля, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Если кандидат в президенты США Дональд Трамп победит на выборах, Европа будет вынуждена решать конфликт на Украине. Об этом в ходе интервью немецкому изданию Bild сообщил соратник Трампа Ричард Гренелл, которого считают претендентом на должность государственного секретаря.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Она [война на Украине] у вас на заднем дворе. Если б в Мексике была война, мы бы делали большую часть работы, если бы вообще не всю», — заявил он.

Гренелл отметил, что в отличие от действующего президента США Джо Байдена Дональд Трамп будет проводить диалоги с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе своего выступления на национальном съезде республиканцев в Милуоки Трамп заявил, что Россия начала специальную военную операцию, из-за того, что увидела слабость администрации действующего президента США. Кандидат в президенты также отметил, что во время того, как он находился на посту главы Белого дома, все страны боялись США.

19 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эти слова Трампа были рассчитаны на внутреннюю аудиторию США, в связи с чем в них присутствует множество формулировок, которые хотят услышать американцы.