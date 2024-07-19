Москва, 19 июля, 2024, 15:46 — ИА Регнум. В Москве в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере задержан доктор химических наук, директор Института биохимической технологии и нанотехнологии (ИБХТН) РУДН Ярослав Станишевский, передаёт Lenta.ru.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Уточняется, что с ним проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

Следствие обратилось в Тверской суд Москвы с ходатайством отправить Станишевского под домашний арест.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее суд в Москве арестовал бывшего члена высшего совета ЛДПР, экс-депутата Госдумы Сергея Абельцева. По информации источников СМИ, политика подозревают в крупном мошенничестве на 10 млн рублей.

Кроме того, 17 июля СК сообщил о задержании экс-главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского. Он обвиняется в получении взяток и покушении на мошенничество. По данным следствия, Кибовский действовал с другими соучастниками в составе организованной группы. Общая сумма полученных им взяток, по предварительной оценке, превышает 100 млн рублей.