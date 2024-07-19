Москва, 19 июля, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Певец Shaman (Ярослав Дронов) в своём Telegram-канале 19 июля анонсировал концерт-митинг у посольства США в Москве против незаконной блокировки российских пользователей YouTube.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певец Shaman

«Как вы знаете, недавно Америка заблокировала мой YouTube-канал просто за то, что я — русский!» — написал артист.

Shaman добавил, что в 21:00 19 июля он готов ответить Вашингтону у посольства США. Также певец подчеркнул, что у США не получится «запретить» русских, как бы они ни старались.

Как передавало ИА Регнум, 5 июля YouTube заблокировал каналы исполнителей Ярослава Дронова (Shaman), Полины Гагариной, Юлии Чичериной, Григория Лепса, Олега Газманова. Блокировка связана с внесением ряда физических лиц в список Евросоюза в рамках 14-го пакета санкций против РФ.

Ранее YouTube-канал «Эмпатия Манучи», который принадлежит российскому актёру и пародисту Вячеславу Манучарову, заблокировали в связи с санкциями Евросоюза. На момент блокировки канал насчитывал 1,77 млн подписчиков.

В пресс-службе Роскомнадзора (РКН) уточнили, что начиная с 2020 года принадлежащий американской корпорации Google видеохостинг YouTube заблокировал более 200 российских каналов. В РКН отметили, что сервис YouTube массово блокирует каналы российских государственных СМИ, страницы известных отечественных писателей и артистов, которые высказываются в поддержку России и действий властей.