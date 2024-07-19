Москва, 19 июля, 2024, 14:30 — ИА Регнум. В США в период предвыборной борьбы политики нередко делают заявления, рассчитанные на внутреннюю аудиторию, заявил 19 июля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Gage Skidmore

Так он ответил на просьбу прокомментировать высказывания кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что в период его президентства другие страны, в том числе Россия и Китай, боялись США и поэтому «везде царил мир».

«Во время предвыборных кампаний США участники политической борьбы делают очень много разных заявлений, которые рассчитаны на внутреннюю аудиторию и, соответственно, изобилуют фразами и формулировками, которые хочется услышать американцам», — сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, Трамп в своём выступлении 18 июля заявил, что изменения в отношении других стран к США начались с вывода войск из Афганистана, который, по мнению экс-президента, стал «унижением». Россия начала специальную военную операцию, потому что увидела слабость администрации действующего президента США Джозефа Байдена, сказал также Трамп.

Ранее Трамп заявлял, что в случае возвращения на пост президента США сможет способствовать урегулированию конфликта на Украине «за 24 часа». Трамп в должности президента США будет готов начать диалог с российским коллегой Владимиром Путиным без посредников, отмечал в беседе с журналистами высокопоставленный функционер Республиканской партии. 19 июля Трамп намерен поговорить по телефону с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, сообщил CNN со ссылкой на информированный источник.

Россия готова работать с любым президентом США, которого выберет американский народ и который будет готов к уважительному диалогу, отметил ранее глава МИД России Сергей Лавров. Он напомнил, что в период, когда пост президента США занимал Трамп, Москва и Вашингтон выстраивали диалог, несмотря на санкции, вводившиеся американской администрацией.