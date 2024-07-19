Москва, 19 июля, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Создаётся впечатление, что руководство Демократической партии активно пытается исключить президента США Джо Байдена из президентской гонки. Об этом 19 июля корреспонденту ИА Регнум заявил политолог, профессор НИУ ВШЭ, американист Дмитрий Евстафьев.

Bonnie Cash/Global Look Press

Американский политический обозреватель и комментатор телеканала Newsmax Марк Халперин сообщил, что Байден принял решение завершить свою предвыборную кампанию. Халперин подчеркнул, что Байден не станет выдвигать в качестве преемника кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, а поддержит открытый процесс, когда на съезде из претендентов будет избран кандидат от Демократической партии.

«События, связанные с выходом Байдена из гонки, напоминают ситуацию, когда человеку утром сообщают о его похоронах послезавтра. Создаётся впечатление, что руководство Демократической партии активно выталкивает Байдена из борьбы за президентское кресло. Вся предвыборная кампания демократов построена таким образом, что они вряд ли смогут быстро перестроиться, особенно учитывая неизбежность этого шага. Дело не только в Байдене, но и в общей ситуации внутри Демократической партии», — отметил американист.

Он добавил, что назначить приемника Байдена политически невозможно, используя только аппаратные игры и методы. Поэтому если Байдена действительно заставят отказаться от участия в выборах, то съезд демократов может стать ареной для самых разных радикальных взглядов, и руководству партии будет сложно контролировать ситуацию. Партийное руководство уже потеряло доверие из-за своей поддержки Байдена, которая продолжалась до последнего момента, уточнил Евстафьев.

Он считает, что демократов ждут тяжёлые времена. Больше всего руководство Демократической партии боится того, что семья Байдена может пойти на сделку с республиканцами и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом ради обеспечения своей безопасности, забыв о других. В ноябре в США запланированы выборы в Конгресс. Если Байден будет участвовать в президентских выборах, существует вероятность полной потери контроля над обеими палатами Конгресса, а значит, и над бюджетными потоками, и над аппаратом, который работал в интересах демократов много лет.

«Потеря контроля над аппаратом, учитывая кандидатуру вице-президента от Республиканской партии Джея Ди Вэнса, может означать начало разгрома той части американской элиты, которая связана с Демократической партией», — пояснил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, телеканал NBC сообщил, что в Вашингтоне, в том числе и в окружении Байдена, практически во весь голос говорят о закате политической карьеры американского лидера. По мнению авторов, главные союзники один за одним призывают президента уйти в отставку. Отмечается, что «всё предрешено» и «печально».

Бывший президент США Барак Обама заявил, что Байдену нужно серьёзно подумать о жизнеспособности своей кандидатуры на предстоящих выборах.

Американский сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио заявил, что Байден должен уйти с поста президента США, если откажется от участия в выборах. Сенатор высказал недоумение, как в случае отказа от участия в выборах Байден сможет оставаться президентом США до ноября. В данной ситуации демократы могут винить только себя, поскольку знали состояние Байдена и намеренно это скрывали от мирового сообщества, добавил Рубио.

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп 18 июля во время съезда Республиканской партии в Милуоки объявил о согласии баллотироваться на пост президента США. Он призвал всех сплотиться либо это приведёт к развалу. Трамп заявил, что уверен в своей победе на ноябрьских выборах.