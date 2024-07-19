Краснодар, 19 июля, 2024, 14:31 — ИА Регнум. В Краснодаре разрыли могилу участника специальной военной операции (СВО) спустя год с момента его похорон, передаёт издание «Вестник» города Первомайска Тамбовской области.

Алексей Куденко/РИА Новости

Согласно публикации, старшего лейтенанта Александра Ерина не стало 18 июля 2023 года. Офицер был похоронен на кладбище в Краснодаре, именно в этом городе он проходил реабилитацию. Спустя ровно год тело военнослужащего перезахоронили в родном городе.

Сообщается, что похороны в Первомайске Тамбовской области прошли с воинскими почестями, в сопровождении почётного караула под звуки российского гимна и выстрелы из орудий. Отпевание состоялось в местном храме Покрова Пресвятой Богородицы.

На церемонии присутствовали родные и близкие бойца, а также представители местной администрации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Луганске захоронили останки 20 российских военных, личности которых ещё устанавливаются. Церемония состоялась у мемориального комплекса «Незаживающая рана Донбасса». Останки бойцов обнаружили поисковики Ленинградской 90-й роты военной комендатуры ЛНР, которая прибыла от координационного центра по розыску без вести пропавших Минобороны РФ.