Москва, 19 июля, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Власти оценивают последствия введённого Евросоюзом «правила 50%» в санкциях против РФ, сообщил журналистам 19 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Выводы можно будет сделать после завершения оценки, сказал он.

Указанное правило предполагает, что если то или иное юридическое или физическое лицо, внесённое в санкционный список, владеет 50% или более в любой компании, то такая компания также автоматически попадает под санкции.

«Оценка производится правительством, нашим экономическим блоком, потом уже будут делаться выводы», — сказал Песков.

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