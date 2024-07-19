Москва, 19 июля, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Москвичи смогут взять домой кошку или собаку из городских приютов. 20 июля на ВДНХ пройдёт выставка-пристройство животных кошки из приютов «Зеленоград» и «Зоорассвет» ГБУ «Доринвест» департамента ЖКХ Москвы.

Отдел по связям с общественностью кемеровского филиала СГК Собака в приюте

На выставке около Музея городского хозяйства Москвы сотрудники «Доринвеста» расскажут о работе городских приютов и о том, как стать хозяином бездомного животного. Гости ВДНХ смогут поиграть с животными, погладить кошек и погулять с собаками. Они узнают, как ухаживать за питомцем и обучить его простым командам. С желающими забрать животное домой заключат договор.

Тем, кто не может завести домашнего любимца, подскажут, как стать волонтёром и взять шефство над животным из приюта.