Москва, 19 июля, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Россия и КНДР работают над выполнением договорённостей, достигнутых в ходе визита президента Владимира Путина в Пхеньян, заявил 19 июля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

U.S. Department of State

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что армии двух стран должны «сплотиться».

«Ведётся работа, в том числе во исполнение тех договорённостей, которые были достигнуты в ходе недавнего официального визита президента Путина в Пхеньян», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Визит военной делегации России во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко в КНДР проходит в соответствии с теми же договорённостями, добавил Песков.

Как передавало ИА Регнум, 18 июля лидер КНДР Ким Чен Ын принял военную делегацию из России во главе с Криворучко. Стороны подтвердили важность взаимодействия в военной сфере с целью защиты взаимных интересов безопасности, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын заявил, что армии двух стран должны крепче сплотиться, энергично стимулировать корейско-российские отношения в новую эпоху и сыграть важную роль в защите регионального и глобального мира, отмечалось также в сообщении.

18 июня Владимир Путин прибыл в Пхеньян с дружественным государственным визитом. Стороны подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. По словам Путина, документ должен стать основой отношений России и КНДР на долгий период. Ким Чен Ын, в свою очередь, отметил, что договор носит миролюбивый и оборонительный характер и нацелен на построение многополярного мира.