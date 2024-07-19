Москва, 19 июля, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Ситуация с прекращением поставок нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба» не зависит от российской стороны, Украина это сделала по политическим соображениям, заявил 19 июля на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Он уточнил, что у Москвы нет возможности вступить в контакт с украинскими компаниями, которые совершают транзит, поскольку решение принималось не на техническом, а на политическом уровне.

«Поэтому, действительно, ситуация достаточно кризисная для наших получателей, но это никак не зависит от нас», — сказал представитель Кремля.

Агентство Reuters 18 июля информировало, что Украина заблокировала поставки нефти от компании «Лукойл» в Словакию и Венгрию через трубопровод «Дружба». Несмотря на это, уточняется в материале, страны продолжают получать российскую нефть, но от других компаний.

Главы МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что сейчас венгерская компания MOL и российский «Лукойл» ищут юридически приемлемое решение для возобновления поставок. В Минэкономики Словакии, в свою очередь, уточнили, остановка поставок «Лукойла» украинской стороной произошла из-за включения Киевом компании в чёрный список.

Прекращение поставок по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию может привести к остановке двух венгерских нефтеперерабатывающих заводов, сообщил ИА Регнум профильный специалист, главный редактор портала «Геоэнергетика ИНФО» Борис Марцинкевич.

По его словам, сейчас договор о транзите нефти подписан между «Лукойлом» и «Укртранснафтой». Согласно этому документу, «Укртранснафта» обязана выполнять свои договорные обязательства перед «Лукойлом». Однако если нефть будет передаваться в собственность венгерской компании на границе России и Украины, то отношений между «Укртранснафтой» и «Лукойлом» не будет. В этом случае «Укртранснафта» будет работать с венгерской компанией MOL, добавил эксперт.