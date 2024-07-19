Москва, 19 июля, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Способность к диалогу — преимущество кандидата в президенты США Дональда Трампа перед другими политиками, заявил 19 июля журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Gage Skidmore

Представитель Кремля прокомментировал утверждение Трампа о том, что Россия и Китай якобы боялись его, когда он был у власти, а теперь «мир взрывается». По словам Пескова, перед выборами американские политики делают много заявлений, рассчитанных на внутреннюю аудиторию.

Он добавил, что в период президентства Трампа было много напряжённости, точек натяжения и противоречий, но был, по крайней мере, диалог.

«Это его выгодно отличает от предшественников и последователей. Но в остальном, скажем так, точек напряжения было очень много», — констатировал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению Трампа, Россия начала спецоперацию на Украине из-за слабости администрации президента США Джо Байдена. Действующее руководство страны показало свою некомпетентность с момента катастрофического вывода войск из Афганистана, заявил он на национальном съезде республиканцев в Милуоки.

Трамп ранее заявил, что находился в очень хороших отношениях с российским президентом Владимиром Путиным. По словам политика, боевые действия на Украине не начались бы в случае его переизбрания на пост президента в 2020 году. Байдена Трамп назвал «глупым человеком», из-за действий которого Россия и Китай «заключили брак».