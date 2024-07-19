Екатеринбург, 19 июля, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Обвиняемый в шпионаже журналист Wall Street Journal Эван Гершкович на двух последних судебных заседаниях по делу не признал свою вину, сообщила 19 июля журналистам пресс-служба Свердловского областного суда.

AP/ТАСС

Оба заседания прошли в закрытом режиме. Затем состоялись прения сторон. Сторона обвинения попросила приговорить Гершковича к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

«Суд исследовал все материалы уголовного дела, допросил свидетелей и подсудимого, провёл прения сторон, выслушал последнее слово подсудимого. После чего судья удалился в совещательную комнату для постановления приговора», — отметила пресс-служба суда в своём Telegram-канале.

Приговор Гершковичу огласят 19 июля.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2023 года Гершковича задержали в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. По данным Генпрокуратуры, журналист по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности «Уралвагонзавода», выпускающего военную технику.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 июля заявил, что Россия располагает неопровержимыми доказательствами причастности Гершковича к шпионажу. Он отметил, что российские и американские спецслужбы по договорённости президентов с июня 2021 года «ведут контакты для того, чтобы посмотреть, можно ли кого-то на кого-то обменять».

Тема обменов заключенными «любит тишину», поэтому говорить о возможной передаче Гершковича американской стороне нельзя, отмечал в свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он призвал дождаться вынесения вердикта.