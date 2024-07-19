Ереван, 19 июля, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Учебным самолётом, который потерпел крушение в Армении, оказался Як-52, а не Ан-2, как изначально утверждали в МВД Армении. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Армения.

AlexeyMartyishkin

По его данным, в результате инцидента погибли офицер и курсант.

В публикации указано, что в настоящее время на месте происшествия работают следователи, туда же прибыли родственники погибших и судмедэксперты. Территорию вокруг падения оцепили.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля недалеко от города Егвард в Котайке разбился самолёт. В результате чрезвычайного происшествия погибли два человека. К месту происшествия была направлена оперативная группа. Координацией работ по ликвидации последствий инцидента занимается и. о. замглавы МВД Егор Карапетян.

Ранее портал TVP Info проинформировал, что на аэродроме Польши разбился учебно-тренировочный самолёт. Он загорелся после удара о взлётно-посадочную полосу.