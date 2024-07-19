Москва, 19 июля, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы выполнили более 50% от запланированного объёма работ по ремонту столичных энергоподстанций. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

В общей сложности в этом году будет обновлено около 2,3 тыс. трансформаторных и распределительных подстанций. По словам Бирюкова, это повысит надёжность электроснабжения столичных предприятий, социально значимых объектов и жилых домов.

«В настоящее время выполнено более половины от общего объема работ — отремонтировали 1188 объектов», — сказал заммэра.

Он уточнил, что работы включают в себя контроль и приведение в нормативное состояние изоляции и контактных соединений, покраску металлоконструкций, регулировку запорных устройств.

Как сообщало ИА Регнум, ранее специалисты модернизировали газорегуляторный пункт «Большой Почтовый» в центре Москвы. Этот объект обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилых домов Басманного района и Сокольников.