Москва, 19 июля, 2024, 12:15 — ИА Регнум. 27 жилых комплексов переданы под заселение на юге Москвы с начала программы реновации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новые дома по московской программе реновации

«Южный административный округ стал одним из первых, где началось переселение по программе реновации, — рассказал Ефимов. — Всего на юге Москвы ожидается переселение жителей порядка 378 домов. Новые квартиры получат более 82 тыс. человек. Сейчас почти 12 тыс. участников программы уже переехали в 27 новостроек, еще примерно 700 человек находятся в процессе переезда». По его словам, в новые квартиры переезжают жители Западного Бирюлева, Донского района, Нагатино-Садовников, Царицына и других районов округа.

Напомним, программа реновации действует с 2017 года. В ходе нее около миллиона москвичей переедут в новое жилье из 5200 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что в рамках в Южном административном округе идёт работа по улучшению доступа к социальной инфраструктуре, повышению уровня комфорта.