Москва, 22 июля, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Россия продолжает наращивать темпы жилищного строительства. А для того чтобы людям было комфортно жить в новых домах, около новостроек появляются и модернизируются объекты социальной инфраструктуры.

dk40.ru Жилищное строительство

Всё необходимое — инженерные коммуникации, транспортную сеть, социально значимые объекты — помогает возводить программа «Стимул» национального проекта «Жильё и городская среда». За время реализации нацпроекта по всей стране было построено и реконструировано более тысячи школ, детсадов и медучреждений, проведено 160 мероприятий по присоединению к инженерным сетям, обновлено свыше 130 км дорог и закуплено более 7,6 тыс. единиц общественного транспорта.

«Программа «Стимул», входящая в состав нацпроекта «Жильё и городская среда», стимулировала ввод более 52 млн кв. метров жилья, обеспеченного всей необходимой инфраструктурой для жизни, а это 737 объектов социальной инфраструктуры. С начала этого года было построено 11 инфраструктурных объектов в Белгородской, Липецкой, Оренбургской, Свердловской, Смоленской, Тюменской областях, в Республиках Марий Эл, Мордовии, Татарстане и Удмуртии, что стимулировало ввод 2,2 млн кв. метров нового жилья», — отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

До конца 2024 года по программе планируется сдать ещё 151 объект капитального строительства и провести восемь мероприятий по технологическому присоединению к инженерным сетям. Это позволит стимулировать ввод в эксплуатацию ещё 8,2 млн кв. метров жилья.

К примеру, в Липецке «Стимул» помогает подводить коммунальную инфраструктуру к строящейся школе в микрорайоне Елецком.

«Завершить все работы планируется осенью. Их выполнение позволит обеспечить централизованным водоснабжением и водоотведением не только строящуюся школу, но и планируемый к возведению детсад», — отметил главный инженер «Росводоканал-Липецк» Александр Шачнев.

А в Ярославле по программе «Стимул» построили детскую клиническую больницу № 2. Медицинское учреждение, рассчитанное на 500 посещений в смену, оснащено самым современным оборудованием.

«Открытие новой поликлиники значительно улучшило условия оказания медицинской помощи детям Фрунзенского района Ярославля. Прежнее помещение уже давно стало мало — район очень вырос за последние годы, и новая поликлиника была необходима», — отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Кроме этого, в Ярославле построили два детских сада на 520 мест и школу на 750 мест, завершили строительство дороги. Ввод этих объектов стимулировал ввод порядка 1 млн кв. м жилья в регионе.

Жилищное строительство в регионах помогает стимулировать и стратегическая инициатива «Инфраструктурное меню». Одним из её основных финансовых инструментов стали «Инфраструктурные бюджетные кредиты» (ИБК). Механизм ИБК позволяет регионам получать льготные кредиты под 3% годовых на 15 лет на развитие инфраструктурных проектов различной сложности. При этом погашать кредит нужно только с третьего года после получения. Такой заём может быть задействован в целом ряде улучшений — от строительства детсадов и дорог до обновления общественного транспорта и объектов ЖКХ.

К примеру, в 2024 году с помощью механизма ИБК была построена городская клиническая поликлиника № 7 в Новосибирске. Медучреждение рассчитано на 921 посещение в смену.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, механизм ИБК — высокоэффективный рабочий инструмент. С его помощью в регионе также обустраивают энергетическую и коммунальную инфраструктуру для строительства жилых домов в нескольких районах.

«Можно оценить эффект: например, реализация проектов жилищной застройки с помощью механизма ИБК обеспечит объём ввода жилья более 1 млн кв. м», — говорит глава региона.

Ещё одним финансовым инструментом стратегической инициативы «Инфраструктурное меню» стал запущенный в 2023 году механизм специальных казначейских кредитов (СКК). СКК позволяют регионам получить кредиты для реализации инфраструктурных проектов на срок до 15 лет под 3% годовых с погашением ежегодно равными долями. Основной долг по кредиту тоже начинает выплачиваться только с третьего года пользования средствами.

Одними из первых в стране объектов, построенных с использованием СКК, стали локальные очистные сооружения ливневых стоков. Это позволило улучшить качество услуг ЖКХ для более чем 4,5 тыс. человек.

«Инфраструктурное развитие регионов напрямую влияет на комфорт жизни граждан. Решать эти задачи помогают механизмы ИБК и СКК, средства которых в том числе можно направлять на строительство социальных объектов, дорог, обновление ЖКХ и парков общественного транспорта. Причём работа по развитию инфраструктуры не только создает комфортные условия жизни, но и дает серьёзный социально-экономический эффект», — отметил генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов. По его словам, проекты ИБК поспособствовали строительству более 20 млн кв. метров жилья и созданию свыше 110 тыс. новых рабочих мест.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Жильё и городская среда» помогает россиянам улучшать жилищные условия, делает строительную отрасль современной, а города красивыми, комфортными и безопасными.

Одной из основных задач нацпроекта является обеспечение доступным жильем семей со средним достатком и увеличение объема жилищного строительства до 120 млн кв. метров в год к 2030 году. Благодаря нацпроекту улучшать свои жилищные условия ежегодно будут не менее 5 млн семей.