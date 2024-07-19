Москва, 19 июля, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составляет 79%. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведённого фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

РИА Новости / Гавриил Григоров

Респондентам был задан вопрос: «Вы скорее доверяете или скорее не доверяете В. Путину?». Согласно результатам, 79% опрошенных выразили доверие к главе государства. 12% респондентов дали противоположный ответ.

На вопрос: «Как Вы считаете, президент В. Путин работает на своём посту скорее хорошо или скорее плохо?», 81% участников соцопроса ответили положительно, 8% — отрицательно, а 10% опрошенных россиян затруднились дать ответ.

Также 57% оценили работу главы правительства Михаила Мишустина положительно, в то время как 32% респондента затруднились дать оценку его действиям.

Опрос проводился в период с 12 по 14 июля. В нём приняли участие 1,5 тыс. граждан России из 104 населённых пунктов в 53 субъектах страны.

Как сообщало ИА Регнум, предыдущий опрос проходил с 17 по 19 мая среди 1,5 тыс. граждан России. По его данным, 82% опрошенных ответили, что Путин хорошо выполняет свою работу на посту главы государства. Также 80% участников отметили, что они доверяют главе государства. Работу премьер-министра Михаила Мишустина одобрили 57% респондентов.