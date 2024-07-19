Москва, 19 июля, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Глобальный технический сбой вызван установленными системами защиты Crowdstrike, Россию эта проблема не затронула, заявил 19 июля РБК эксперт в области информационной безопасности Алексей Лукацкий.

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По его словам, решить проблему можно, переведя компьютеры в безопасный режим и удалив определённые компоненты программного обеспечения. Он добавил, что сделать это придётся вручную, что является проблемой для крупных компаний с парком в десятки тысяч компьютеров.

Crowdstrike подтвердил наличие связи между его программным обеспечением и массовыми сбоями в работе операционной системы Windows, сообщает американский телеканал CNBC. В компании заявили, что специалисты фирмы работают над принудительным «откатом приложения к более ранней версии».

Как передавало ИА Регнум, 19 июля во многих странах мира наблюдается сбой в работе устройств с системой Windows, пользователи жалуются на появление «синего экрана смерти» на устройствах с Windows 10.

Сбой затронул множество компаний и правительственных учреждений в Австралии, США, Турции, Ирландии, Индии, Великобритании, Японии и других странах. О сбоях в работе систем от Microsoft в России пока не сообщается.