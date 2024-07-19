Симферополь, 19 июля, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев сообщил об увольнении своего помощника Ингмара Левчика, который ездил за рулём без прав.

Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым Сергей Садаклиев

В отношении Левчика были выявлены факты, вызвавшие широкий общественный резонанс. Это стало поводом для расторжения трудовых отношений, написал Садаклиев в Telegram-канале.

«Издан приказ о его увольнении», — уточнил министр.

17 июля Левчика, который без прав находился за рулём автомобиля Range Rover, задержали в центре Симферополя. В 2022 году его водительское удостоверение отобрали за вождение в состоянии наркотического опьянения, пишет «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что решается вопрос о привлечении Левчика к ответственности, ему грозит арест на срок до 15 суток.