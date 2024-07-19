Магас, 19 июля, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Соглашение со Сбербанком позволит Ингушетии в числе первых начать осваивать технологии в области искусственного интеллекта. Об этом заявил глава республики Махмуд-Али Калиматов на Кавказском инвестиционном форуме (КИФ) в Грозном. Представители Ингушетии подписали в рамках КИФ два соглашения.

Пресс-служба главы и правительства Республики Ингушетии Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и председатель правительства РФ Михаил Мишустин на Кавказском инвестиционном форуме

Так, одно из них было заключено между правительством Ингушетии и Сбербанком. Стороны будут сотрудничать в сфере AI-трансформации. По словам Махмуда-Али Калиматова, соглашение позволит региону в числе первых приступить к освоению технологий, связанных с ИИ. Как подчеркнул глава республики, это даст возможность успешнее развивать разные направления социально-экономического развития Ингушетии.

Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников, участвовавший в подписании документа, назвал Ингушетию одним из ключевых партнеров на Кавказе в совместном внедрении цифровых решений и сервисов. Он напомнил об открытии образовательного проекта Сбербанка «Школы 21» в Магасе в феврале 2024 года и пообещал расширять сотрудничество с правительством республики.

Также в ходе КИФ было заключено соглашение о сотрудничестве при разработке технико-экономического обоснования инвестпроекта «Организация пассажирского и грузового сообщения на участке железной дороги Назрань — Грозный с учетом восстановления железнодорожной линии Слепцовская — Грозный и реконструкции участка Назрань — Слепцовская». Документ подписали начальник Северо-Кавказской железной дороги Сергей Задорин, глава правительства Ингушетии Владимир Сластенин и глава правительства Чеченской Республики Магомед Даудов. Финансировать разработку ТО стороны будут на паритетной основе.

«Жители Ингушетии давно ждут возобновления железнодорожного сообщения между нашими республиками. Это значительно облегчит пассажирские передвижения», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов. Сергей Задорин, в свою очередь, указал, что с появлением технической возможности движения железнодорожного транспорта на новых и восстанавливаемых участках туристическая привлекательность регионов Северо-Кавказского федерального округа вырастет, что будет способствовать экономическому росту.

Кавказский инвестиционный форум (КИФ) прошел в Грозном с 15 по 17 июля. В числе его гостей были представители 33 стран и территорий, российских регионов, а также правительства РФ. В рамках мероприятия были подписаны 100 соглашений более чем на 106 миллиардов рублей.