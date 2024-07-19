Ереван, 19 июля, 2024, 10:16 — ИА Регнум. Самолёт Ан-2 потерпел крушение в Армении рядом с городом Егвард в Котайке, в результате инцидента погибли два человека. Об этом сообщает издание Sputnik Армения.

Спасательная служба МВД РА

По его информации, чрезвычайное происшествие произошло в 9:30 по местному времени 19 июля, позднее к месту происшествия была направлена оперативная группа. И. о. замглавы МВД Егор Карапетян координирует работы по ликвидации последствий инцидента.

Пресс-секретарь ведомства Арам Торосян проинформировал, что упавшее воздушное судно было учебно-тренировочным и принадлежало минобороны Армении.