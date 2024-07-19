Луганск, 19 июля, 2024, 10:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Луганску, сообщил 19 июля депутат Народного совета региона Юрий Юров в своём Telegram-канале.

Александр Русский/ ТАСС

«В Луганске громко. Укрофашисты обстреляли город ракетами», — написал он.

Юров добавил, что в городе работает система ПВО, слышны взрывы.

Как уточнил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, украинские военные обстреляли город в районе 8:45 мск. По его словам, предположительно, ВСУ использовали порядка трёх ракет ATACMS. В результате падения обломков возникло возгорание лесополосы.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

В местных Telegram-каналах появились видео пожара, вспыхнувшего в городе после удара. Так, «ЛуганскИнформЦентр Z» опубликовал кадры, на которых видно, как над городом поднимаются клубы дыма.

Как передавало ИА Регнум, в Луганске ночью 20 июня прогремела серия взрывов. До этого в ночь на 7 июня в 20 километрах от города российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали два беспилотника.

Вечером 27 мая ВСУ ударили по Луганску ракетами с кассетными боеприпасами. По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, после этого началось возгорание. К месту пожара выехали сотрудники экстренных служб.