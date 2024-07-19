Лондон, 19 июля, 2024, 09:21 — ИА Регнум. Британское судно подверглось нападению в Аденском заливе. Об этом 19 июля в социальной сети X сообщила пресс-служба Управления морскими торговыми операциями Великобритании (UKMTO) при ВМС государства.

Кадр из соцсети

По данным управления, инцидент произошёл в 83 морских милях (примерно 153,7 километра) к юго-востоку от порта Аден в Йемене. Об ударе неизвестного объекта по морскому борту сообщил капитан судна.

Никто из представителей экипажа корабля не пострадал. Власти Британии устанавливают все обстоятельства атаки, добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, осенью 2023 года на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке представители йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) начали атаковать связанные с Израилем и его союзниками суда. Таким образом они поддерживают палестинское движение ХАМАС. Хуситы пригрозили, что не позволят связанным с Израилем судам проходить через воды Красного моря до тех пор, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. В январе 2024 года США и Великобритания начали наносить ответные удары по позициям йеменских повстанцев.

13 июня во время прямого эфира на телеканале военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы атаковали греческое торговое судно Tutor, шедшее под флагом Либерии, в Красном море. Для этого представители йеменского движения использовали безэкипажный катер.