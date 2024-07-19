Вашингтон, 19 июля, 2024, 08:17 — ИА Регнум. Российские подводные лодки, в том числе дизель-электрические субмарины, представляют угрозу для Запада, написали 16 июля в статье американского журнала National Interest.

Mil.ru Российская подлодка

«Недавно российские ударные подводные лодки, включая субмарины класса Kilo, провели миссии в Ирландском море, несмотря на правовые и навигационные проблемы. Эти действия последовали за учениями в Балтийском море, продемонстрировавшим возможности подводных лодок в торпедных атаках и боевых манёврах», — отметила обозреватель издания Майя Карлин.

Журналистка подчеркнула, что модернизированные российские подводные лодки представляют серьёзную опасность.

Российские подлодки класса Kilo (так на Западе называют все субмарины проектов «Варшавянка» и «Палтус») могут нанести вред подводной инфраструктуре.

Нельзя недооценивать подводную мощь России, заключила автор.

Как сообщало ИА Регнум, российская многоцелевая атомная подлодка «Архангельск» представляет большую угрозу для НАТО, заявили журналисты британской газеты Express. Вооруженная гиперзвуковыми ракетами субмарина будет базироваться в 60 км от границы с Норвегией. Подлодка оснащена ядерными ракетами, летящими со скоростью 6670 миль в час (10 700 км/ч). Строительство судна началось в 2015 году на заводе «Севмаш» в Северодвинске. В 2023 году «Архангельск» спустили на воду.

Минобороны России 11 июня проинформировало, что АПЛ «Казань» и фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» отработали применение высокоточного ракетного оружия в Атлантике. Удары во время военных учений наносили по целям на расстоянии более 600 км. На следующий день, 12 июня, отряд из кораблей ВМФ России прибыл на Кубу в рамках международного сотрудничества.